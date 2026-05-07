‘कांग्रेस ने किया विश्वासघात: TVK को समर्थन मिलने के बाद DMK का कांग्रेस पर बड़ा हमला

चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी TVK ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया है। बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है, यानी TVK को अभी 10 सीटों की कमी है। कांग्रेस ने TVK को अपना समर्थन दे दिया है। इसके अलावा पट्टाली मक्कल कट्ची (PMK) के पास 4, जबकि CPI, CPI(M) और VCK के पास 2-2 सीटें हैं। ये छोटी पार्टियां भी TVK के संपर्क में हैं। डीएमके को 59 सीटें मिली हैं, जबकि अन्नाद्रमुक (AIADMK) तीसरे स्थान पर 47 सीटों के साथ रही है।