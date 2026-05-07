एक्टर विजय सीएम बने तो अधर में लटक सकता है चेन्नई में नए एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट, मोदी सरकार ने दे रखी है हरी झंडी

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक्कनापुरम गांव में रहने वाले जी सुब्रमण्यम समेत अन्य किसान के हवाले से बताया कि विजय की जीत के बाद उन्होंने चेन्नई पहुंचकर टीवीके नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विजय को बधाई दी और साफ कहा कि अब नई सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर बात होगी।