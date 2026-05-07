‘काश जजों की नियुक्ति भी इतनी तेजी से होती’, चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शादन फरासत ने कहा कि जब यह विधेयक संसद में पारित हुआ, तब विपक्ष के 141 सांसद निलंबित थे। प्रशांत भूषण ने दावा किया कि कानून बिना सार्थक बहस के ‘वॉयस वोट’ से पारित किया गया। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने कहा, 'स्वतंत्र चुनाव आयोग के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हैं।' लोकतंत्र का भविष्य इसी मामले पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को करेगा।