महाराष्ट्र में सुबह-सुबह गवर्नर ने सीएम को दिलवा दी थी शपथ, तमिलनाडु में एक्टर विजय को न्योता नहीं, जानिए हरीश साल्वे के राय

अब दोनों राज्यों के इन फैसलों की तुलना हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि गवर्नर सही कर रहे हैं या नहीं। इस पर पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरिश साल्वे ने साफ कहा है कि गवर्नर कोई गलत काम नहीं कर रहे।