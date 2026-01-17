महाराष्ट्र मनपा चुनावः देवेंद्र-एकनाथ सब पर भारी, मुंबई में ठाकरे बंधुओं को मात

महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। (Photo - IANS)
महाराष्ट्र में देश की सबसे धनी बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) सहित 29 नगर निगम चुनावों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति (भाजपा-शिवसेना) सब पर भारी पड़ी। महायुति ने बीएमसी, पुणे, नागपुर, ठाणे सहित 29 में से 23 निकायों में बंपर जीत हासिल की जबकि महाविकास अघाड़ी से अलग होकर लड़ रही कांग्रेस लातूर, चंद्रपुर व भिवंडी में विजयी हुई।
मुंबई में महायुति ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) का 30 साल का वर्चस्व खत्म करते हुए 227 में से 118 वार्डों में जीत हासिल की। इससे मुंबई में भाजपा का पहला मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया। शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की मनसे 71 सीटें ही हासिल कर पाईं।
बंपर विजय के बाद सीएम फडणवीस ने कहा कि महायुति 29 में से 25 नगर निगमों में अपने महापौर बनाएंगी। उन्होंने महायुति सरकार के विकास के एजेंडे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भरोसे को जीत का कारण बताया।
पीएम मोदी ने कहा, धन्यवाद महाराष्ट्र! ऊर्जावान जनता ने एनडीए के जनहितैषी सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है।महाराष्ट्र की जनता के साथ एनडीए का संबंध और भी गहरा हुआ है। विकास के लिए हमारा कार्य-प्रणाली और दृष्टिकोण जनता के दिलों को छू गया है। एनडीए कार्यकर्ताओं पर गर्व है जिन्होंने महाराष्ट्र भर में जनता के बीच अथक परिश्रम किया।
|पार्टी
|सभी निकायों में जीत (कुल वार्ड – 2869)
|मुंबई में जीत (कुल वार्ड – 227)
|भाजपा
|1422
|89
|शिवसेना
|374
|29
|कांग्रेस
|330
|24
|शिवसेना (यूबीटी)
|176
|65
|एनसीपी
|155
|3
|एनसीपी (एसपी)
|41
|01
|मनसे
|13
|6
|अन्य
|330
|10
ट्रेंडिंग