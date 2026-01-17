महाराष्ट्र मनपा चुनावः देवेंद्र-एकनाथ सब पर भारी, मुंबई में ठाकरे बंधुओं को मात

महाराष्ट्र में देश की सबसे धनी बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) सहित 29 नगर निगम चुनावों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति (भाजपा-शिवसेना) सब पर भारी पड़ी। महायुति ने बीएमसी, पुणे, नागपुर, ठाणे सहित 29 में से 23 निकायों में बंपर जीत हासिल की जबकि महाविकास अघाड़ी से अलग होकर लड़ रही कांग्रेस लातूर, चंद्रपुर व भिवंडी में विजयी हुई।