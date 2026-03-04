तमिलनाडु में सीट बंटवारे पर अटका गठबंधन: 34 सीटों पर अड़ी कांग्रेस, 29 तक तैयार डीएमके; स्टालिन से चिदंबरम की मुलाकात

Tamil Nadu Assembly Elections 2026: तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों द्वारा तैयारी तेज हो गई और सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गईं। इसी बीच सत्तारूढ़ डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी है। इसको लेकर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (TNCC) के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई ने मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम. के. स्टालिन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि भी मौजूद रहीं।