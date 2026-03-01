Assam Election 2026: कांग्रेस की पहली लिस्ट आउट! 42 दिग्गजों के नामों का ऐलान, देखिए किसे मिला टिकट

Assam Assembly Election 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 मार्च 2026 को अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी, जिसमें कुल 42 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। यह सूची पार्टी की चुनावी तैयारियों का पहला बड़ा कदम है, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित करने वाला है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई को जोरहाट विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, जो पार्टी के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं।