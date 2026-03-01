Assam Election 2026: कांग्रेस की पहली लिस्ट आउट! 42 दिग्गजों के नामों का ऐलान, देखिए किसे मिला टिकट

कांग्रेस। (पत्रिका फाइल फोटो)
Assam Assembly Election 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 मार्च 2026 को अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी, जिसमें कुल 42 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। यह सूची पार्टी की चुनावी तैयारियों का पहला बड़ा कदम है, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित करने वाला है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई को जोरहाट विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, जो पार्टी के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं।
गौरव गोगोई, जो लोकसभा में विपक्ष के उपनेता भी हैं, जोरहाट लोकसभा सीट से सांसद हैं। अब उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारकर कांग्रेस ने असम में अपनी मजबूती दिखाई है। पार्टी का मानना है कि गौरव की लोकप्रियता और संगठनात्मक क्षमता से कई सीटों पर जीत संभव है। कांग्रेस ने दावा किया है कि वह कम से कम 46 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में है।
सूची में कई अनुभवी और नए चेहरे शामिल हैं। कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
ये उम्मीदवार विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए हैं, जिसमें ऊपरी और निचले असम दोनों शामिल हैं। सूची में अनुभवी नेताओं के साथ युवा और महिला प्रत्याशियों को भी जगह दी गई है, जो पार्टी की विविधता वाली रणनीति को दर्शाती है।
असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। 2021 में बीजेपी-नीत गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन कांग्रेस अब वापसी की कोशिश में जुटी है। गौरव गोगोई के नेतृत्व में पार्टी ने जातीय, भाषाई और सामाजिक मुद्दों पर फोकस बढ़ाया है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पहले से सक्रिय हैं, जबकि कांग्रेस की यह सूची विपक्षी एकता और संगठन मजबूत करने का संकेत है। पार्टी ने कहा है कि शेष उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी होगी।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग