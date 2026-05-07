7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आज Vijay नहीं लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ? DMK ने चुनाव परिणाम और SIR पर उठाये सवाल

तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक साफ नहीं हो पाया है। TVK 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं होने के कारण राज्यपाल सरकार बनाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

May 07, 2026

vijay

Vijay(Image-ANI)

Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु चुनाव परिणाम के बाद अब राज्य में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी TVK 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन सरकार बनाने के लिए अभी भी विजय के पास 10 विधायक कम हैं। यही वजह है कि अब सारी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि विजय कब और कैसे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बात की चर्चा थी कि 07 मई को विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अब गुरूवार को विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। पार्टी अभी बहुमत के लिए जरूरी समर्थन जुटाने में लगी हुई है। राज्यपाल ने फिलहाल सरकार बनाने के लिए विजय के दावे को नंबर पूरे नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है।

कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने का किया दावा


सरकार बनाने की कवायद के बीच कांग्रेस ने TVK को समर्थन देने का संकेत दिया है। डीएमके गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के पांच विधायकों ने TVK को समर्थन देने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी छोटे दल या निर्दलीय विधायक विजय के साथ आ सकते हैं।

DMK ने चुनाव नतीजे और SIR पर उठाये सवाल


चुनाव परिणाम के बाद एमके स्टालिन की पार्टी DMK ने चुनाव नतीजे और SIR पर सवाल उठाये हैं। डीएमके नेता TKS Elangovan ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने SIR प्रोसेस पर भी सवाल उठाये हैं। डीएमके नेता ने दावा किया है कि एमके स्टालिन की हार को लोग मानने को तैयार नहीं है। यह बिलकुल असंभव जैसा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इसकी जरूर जांच करेंगे कि चुनाव नतीजों में क्या गलत हुआ है।

राज्य में सरकार बननी चाहिए- एम. के. स्टालिन


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कहा कि DMK, विजय को सरकार बनाने देगी और छह महीने बिना किसी परेशानी के सरकार के कामकाज को देखेगी। स्टालिन ने कहा है कि पार्टी जल्द ही कोई दूसरा चुनाव राज्य में नहीं होने देना चाहती है। सरकार बनने के बाद DMK चाहती है कि वेलफेयर स्कीम राज्य में पहले की तरह चलते रहे। तमिलनाडु चुनाव में इस बार अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने शानदार प्रदर्शन किया। अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है।

ये भी पढ़ें

क्या था बड़ा साजिशी प्लान? सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर चश्मदीद का सनसनीखेज दावा
राष्ट्रीय
Suvendu Adhikari PA murder

खबर शेयर करें:

Published on:

07 May 2026 09:40 am

Hindi News / National News / आज Vijay नहीं लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ? DMK ने चुनाव परिणाम और SIR पर उठाये सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पंजाब में 10 दिन के अंदर 3 बड़े धमाके, क्या है ISI का नया खौफनाक प्लान?

राष्ट्रीय

Bengal New Govt: जिस बिल्डिंग से ममता बनर्जी को कभी घसीट कर किया गया था बाहर, वहीं से अब सरकार चलाएगी बीजेपी?

राष्ट्रीय

ये क्या! शपथ से पहले ही CM घोषित हुए थलापति विजय, नए ट्रेलर में थिएटर में झूम उठे फैंस

Thalapathy Vijay CM Title Card
मनोरंजन

ऑपरेशन सिंदूर: जिन स्कूलों पर पाकिस्तान ने बरसाए थे गोले, एक साल बाद बच्चों के पहाड़ों की गूंज दे रही करारा जवाब

Operation Sindoor anniversary
राष्ट्रीय

ED Raid: CM भगवंत मान के OSD से जुड़े ठिकानों पर ED की छापेमारी, 9वीं मंजिल से फेंके गए नोटों के बैग

ED Raid Punjab
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.