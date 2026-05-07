आज Vijay नहीं लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ? DMK ने चुनाव परिणाम और SIR पर उठाये सवाल

Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु चुनाव परिणाम के बाद अब राज्य में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी TVK 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन सरकार बनाने के लिए अभी भी विजय के पास 10 विधायक कम हैं। यही वजह है कि अब सारी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि विजय कब और कैसे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बात की चर्चा थी कि 07 मई को विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अब गुरूवार को विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। पार्टी अभी बहुमत के लिए जरूरी समर्थन जुटाने में लगी हुई है। राज्यपाल ने फिलहाल सरकार बनाने के लिए विजय के दावे को नंबर पूरे नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है।