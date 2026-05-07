क्या था बड़ा साजिशी प्लान? सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर चश्मदीद का सनसनीखेज दावा

वहीं बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने इस घटना के पीछे राजनीतिक साजिश होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि यह भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का नतीजा हो सकता है। चंद्रनाथ बेहद भरोसेमंद व्यक्ति थे। वह नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय की जिम्मेदारी संभालते थे और कई अहम कार्य देखते थे।