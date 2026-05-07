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क्या था बड़ा साजिशी प्लान? सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर चश्मदीद का सनसनीखेज दावा

Chandranath Rath Shot Dead: पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा के बीच बीजेपी नेता Suvendu Adhikari के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शी ने हमले को सुनियोजित बताया, जबकि बीजेपी ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है।

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कोलकाता

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Ashib Khan

May 07, 2026

Suvendu Adhikari PA murder

सुवेंदु अधिकारी के PA की हुई हत्या (Photo-IANS)

Suvendu Adhikari PA Killed: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच बुधवार को भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या हो गई। घटना को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया है कि हमलावर ने बेहद करीब से गोली चलाई और पूरा हमला पहले से सुनियोजित लग रहा था।

प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा? 

घटना के बारे में जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि जैसे ही चंद्रनाथ की कार मेरी गाड़ी को पार कर आगे बढ़ी, वह अचानक बीच रास्ते में रुक गई। तभी बाइक सवार एक व्यक्ति आया और कार के बाईं ओर से फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर पेशेवर लग रहा था और वारदात को अंजाम देकर तुरंत फरार हो गया। 

उन्होंने कहा कि गोली बेहद करीब से चलाई गई थी। मैंने दो राउंड फायरिंग की आवाज सुनी। घटना रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच अस्पताल से लगभग 200-300 मीटर दूर हुई। स्थानीय लोग घायल चंद्रनाथ को अस्पताल लेकर पहुंचे। कार चालक को भी गोली लगी है।

बता दें कि गोली लगने के बाद चंद्रनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मध्यग्राम के पास अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 

बीजेपी ने लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप

वहीं बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने इस घटना के पीछे राजनीतिक साजिश होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि यह भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का नतीजा हो सकता है। चंद्रनाथ बेहद भरोसेमंद व्यक्ति थे। वह नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय की जिम्मेदारी संभालते थे और कई अहम कार्य देखते थे।

उन्होंने आगे कहा कि इस घटना को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी गुस्सा है। जिस व्यक्ति का किसी विवाद से कोई लेना-देना नहीं था, उसकी हत्या क्यों की गई? जनता में भारी आक्रोश है। हमने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन परिवार इंसाफ की मांग जरूर करेगा।

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Updated on:

07 May 2026 07:07 am

Published on:

07 May 2026 06:41 am

Hindi News / National News / क्या था बड़ा साजिशी प्लान? सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर चश्मदीद का सनसनीखेज दावा

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