ममता बनर्जी के इस्तीफा देने से इनकार के बाद कुमार विश्वास ने बताया योद्धा, प्रचंड हमला करते हुए बोले- मर्यादा होना जरूरी

Kumar Vishwas On Mamata Banerjee Resignation: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिल रही है। चुनावी नतीजों के बाद राज्य की सत्ता बदल चुकी है और इसी के साथ राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मशहूर कवि और वक्ता कुमार विश्वास का बयान अचानक चर्चा में आ गया है। उन्होंने एक तरफ ममता बनर्जी को संघर्षशील नेता बताया, वहीं दूसरी तरफ नई सरकार को भी बड़ा मैसेज दे डाला।