तमिलनाडु के होने वाले सीएम का बिखरा परिवार! कोर्ट की लड़ाई में मां संगीता के साथ हैं थलापति विजय के बेटे जेसन संजय

इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जेसन संजय इस समय अपनी मां संगीता के साथ मजबूती से खड़े हैं। खबरों के मुताबिक संगीता और विजय के बीच लंबे समय से रिश्तों में तनाव चल रहा है और मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि संगीता ने तलाक की याचिका दायर की है और दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। ऐसे में बेटे का मां के पक्ष में खड़ा होना चर्चाओं का बड़ा कारण बन गया है। इतना ही नहीं, जेसन ने कुछ समय पहले अपने सरनेम से पिता विजय का नाम भी हटा लिया है।