क्या तृषा कृष्णन कर सकती हैं राजनीति में एंट्री? थलापति विजय की TVK में शामिल होने की खबरों ने बढ़ाई हलचल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थलापति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Politics) में चेन्नई के पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट, दो सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है। अब नियमों के अनुसार, वो दोनों सीटें बरकरार नहीं रख सकते। इसलिए, उन्हें 14 दिनों के भीतर ही एक सीट से इस्तीफा देना होगा। इसके बाद, उनके द्वारा खाली की जाने वाली सीट पर उपचुनाव की घोषणा की जाएगी।