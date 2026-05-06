चुनावी जीत के जश्न के बीच थलापति विजय की बहन की मौत की इमोशनल कहानी फिर वायरल

इतना ही नहीं, परिवार वालों के मुताबिक बहन के जाने से पहले विजय काफी चंचल और बातूनी स्वभाव के थे, लेकिन इस दुखद घटना ने उन्हें शांत और अंतर्मुखी बना दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि बहन के जाने के बाद जो खालीपन उनकी जिंदगी में आया, वो सालों बाद फैंस के प्यार से भरा और उस प्यार में उन्हें अक्सर अपनी बहन की झलक दिखती है। इसके साथ ही, विजय ने 2005 में पैदा हुई अपनी बेटी का नाम 'दिव्या' रखा। उनका कहना है कि ये नाम उन्हें बहन 'विद्या' की याद दिलाता है। विजय अपनी निजी गाड़ियों के लिए खास नंबर '0277' यूज करते हैं जो उनकी बहन की जन्म तारीख 14 फरवरी 1977 के महीने और साल से जुड़ा है।