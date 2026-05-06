‘विजय ही मेरा घर हैं’, थलापति विजय की ऐतिहासिक जीत के बीच तृषा कृष्णन का पुराना इंटरव्यू आया सामने

Trisha Krishnan-Vijay Bonding: बीते सोमवार को तमिलनाडु असेम्बली इलेक्शन के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। थलापति की टीवीके (TVK) पार्टी ने 108 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इन चुनावों में विजय एक ऐसे व्यक्ति जो दशकों में राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेर के केंद्र में खड़ा था। विजय की इस जीत के बीच उनके और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के रिलेशनशिप की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। वहीं, तृषा कृष्णन अक्सर अपने इंटरव्यूज में विजय के बारे में बातें करती नजर आती हैं। वो बताती हैं कि वो फिल्म सेट पर आता है, एक कोने में बैठ जाता है, दीवार को घूरता है और किसी से कुछ नहीं बोलता।