थलापति विजय की जीत के बीच तृषा का पुराना बयान हुआ वायरल, मैं तलाक में विश्वास नहीं रखती

एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने जनवरी 2015 में चेन्नई के फेमस बिजनेसमैन वरुण मनियन के साथ सगाई की थी। ये खबर उस समय पूरी इंडस्ट्री और फैंस के लिए एक बड़ी सरप्राइज थी, लेकिन सगाई के कुछ ही महीनों बाद अनबन की खबरें आने लगीं और तृषा ने सोशल मीडिया पर खुद ये ऐलान किया कि वो सिंगल हैं। बता दें, सगाई टूटने की एक बड़ी वजह ये बताई गई कि तृषा से एक्टिंग करियर छोड़ने को कहा गया था, जो उन्हें मंजूर नहीं था। हालांकि तृषा ने इस बात की पुष्टि कभी नहीं की।