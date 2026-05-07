12 साल में 15 राज्यों में कैसे फैल गई बीजेपी की सत्ता? मोदी-शाह के काल में कितनी बदली बीजेपी

BJP Election Campaign: भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हैं कार्यकर्ता। इस ताकत को मजबूत करने पर शुरू से ही उसने काफी ध्यान दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही इस पर बहुत तेजी से काम हुआ। पार्टी ने सदस्यता अभियान चला कर कार्यकर्ता जोड़े। भाजपा खुद को विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बताती है। फिर भी, जरूरत पड़ने पर चुनाव के वक्त पैसे देकर काम करने वाले लोग रखने से परहेज नहीं करती है। मतलब जो रणनीति बनी उसे जमीन पर उतारने के लिए लोगों की कमी नहीं होगी।