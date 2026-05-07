बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के पीए के बाद बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी

बंगाल के बशीरहाट में गोली मारने के बाद अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय। ( स्क्रीन शॉट : X/ @ Nupur J Sharma)
Attack : पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद बशीरहाट इलाके में एक बार फिर राजनीतिक रंजिश और हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोहित रॉय पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद उन्हें फौरन स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इलाके में पहले से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज है। चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे आम जनता में दहशत का माहौल बन गया है। इस गोलीबारी की घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
गौरतलब है कि रोहित रॉय पर यह जानलेवा हमला कोई छिटपुट घटना नहीं मानी जा रही है। पहले ही राज्य के कद्दावर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की भी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। लगातार हो रहे इन हमलों के बाद विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव के बाद एक सोची-समझी साजिश के तहत उनके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।
इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया और बयानों के जरिए बीजेपी समर्थकों का दावा है कि यह 'चुनाव के बाद का बदला' है। उनका आरोप है कि टीएमसी के गुंडे खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और विपक्षी कार्यकर्ताओं को चुन-चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि बंगाल में राजनीतिक विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है।
लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पार्टी का स्पष्ट कहना है कि "अब बहुत हो गया है"। बीजेपी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से इस मामले में तुरंत और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस को मूकदर्शक बने रहने के बजाय दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। फिलहाल, बशीरहाट इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस रोहित रॉय पर हुए हमले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर जल्द ही लगाम नहीं लगाई गई, तो राज्य में स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रोहित रॉय की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही, इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द पहचान की जा सके। सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की जांच के तार भी इस घटना से जोड़े जा रहे हैं।
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