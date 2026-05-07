बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के पीए के बाद बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी

Attack : पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद बशीरहाट इलाके में एक बार फिर राजनीतिक रंजिश और हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोहित रॉय पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद उन्हें फौरन स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इलाके में पहले से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज है। चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे आम जनता में दहशत का माहौल बन गया है। इस गोलीबारी की घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।