स्कूल प्रबंधन समिति गाइडलाइन 2026 जारी, स्कूलों को सामाजिक आंदोलन बनाने की पहल

प्रधान ने कहा कि सरकार और शिक्षकों की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए स्कूलों को सामाजिक आंदोलन बनाना ज़रूरी है। एसएमसी बच्चों की पढ़ाई के साथ पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और डिजिटल शिक्षा पर भी काम करेगी। उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल कर शिक्षा को बेहतर बनाया जाए और स्कूलों में हरियाली भी बढ़े। साथ ही समाज को नेतृत्व देने पर जोर देते हुए कहा कि अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी बढ़ानी होगी।