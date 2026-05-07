मौसम फिर लेगा करवट, 11 से 12 मई के बीच फिर बारिश, ठंड की संभावना

10 से 12 मई के बीच में फिर से मौसम बदलेगा जिसमें फिर से कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान भी गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। यह असर 10 से 12 मई के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में देखने को मिल सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 11 और 12 मई को मौसम प्रभावित रहने की संभावना है।