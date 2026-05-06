Heatwave Alert 6 May: राजस्थान में बदलेगा मौसम, 8 से 11 मई के बीच सीमावर्ती इलाकों में तापमान 46 डिग्री तक

बीते दिन राज्य में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकांश शहरों में तापमान सामान्य से नीचे रहा, लेकिन अब इसमें 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 11 मई के बीच जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे हीटवेव का नया दौर शुरू होने की संभावना है।