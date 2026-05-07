बंगाल में भड़की हिंसा: क्या टारगेट पर थे सुवेंदु अधिकारी ? PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे की खौफनाक इनसाइड स्टोरी!

बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या । ( फोटो: x/ @MeghaSPrasad/ IANS)
Shootout : पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर राजनीतिक हिंसा का खौफनाक दौर लौट आया है। कोलकाता के पास स्थित मध्यमग्राम इलाके में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मार कर हत्या कर दी गई है। इस दुस्साहसिक वारदात ने पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इलाके में दहशत का माहौल है।
मिली जानकारी के मुताबिक, चंद्रनाथ रथ अपनी कार से सफर कर रहे थे। जैसे ही उनकी कार की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, तभी पीछे से पीछा कर रहे अज्ञात हमलावरों ने गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने कार के शीशे के आर-पार कुल चार राउंड गोलियां दागीं, जिनमें से तीन गोलियां सीधे चंद्रनाथ को लगीं। राहत की बात केवल यह रही कि हमले के वक्त सुवेंदु अधिकारी उस कार में मौजूद नहीं थे।
इस खौफनाक हत्या के बाद बंगाल का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। सुवेंदु अधिकारी के भाई दिब्येंदु अधिकारी ने इस हत्या के पीछे सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। दूसरी ओर, टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हत्या की निंदा की है और चुनाव के बाद हो रही हिंसा के लिए 'बीजेपी समर्थित उपद्रवियों' को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है।
हमले में चंद्रनाथ की कार चला रहे ड्राइवर बुद्धदेव को भी गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की मनहूस खबर मिलते ही सुवेंदु अधिकारी तुरंत मध्यमग्राम स्थित उस अस्पताल पहुंचे, जहां उनके पीए का शव रखा गया था। हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए कोलकाता पुलिस प्रमुख अजय कुमार नंद ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस ने उपद्रव और हिंसा के मामलों में अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है।
चंद्रनाथ रथ केवल एक कर्मचारी नहीं थे; वे पिछले कई सालों से सुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाते थे। वे अधिकारी के राजनीतिक कामकाज, रैलियों के प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय का अहम जिम्मा संभालते थे। यह वारदात ठीक ऐसे समय में हुई है, जब बीजेपी ने चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि सुवेंदु के "इनर सर्कल" के व्यक्ति की हत्या कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने और खौफ पैदा करने की कोशिश की गई है।
पश्चिम बंगाल में अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार और निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या के बाद सुवेंदु अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इस घटना को केवल एक हत्या नहीं, बल्कि बंगाल के लोकतंत्र पर 'सीधा हमला' करार दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के गुंडे उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसी कायरतापूर्ण हरकतों के आगे झुकने वाले नहीं हैं।
कोलकाता के मध्यमग्राम में हुई इस वारदात के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सुवेंदु अधिकारी बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "चंद्रनाथ मेरा पीए नहीं, मेरा भाई था। उसे इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह मेरे साथ मजबूती से खड़ा था। बंगाल में पुलिस केवल टीएमसी के कैडर के रूप में काम कर रही है।" अधिकारी ने आरोप लगाया कि चुनाव परिणामों से बौखलाई सत्ताधारी पार्टी अब चुन-चुनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके करीबियों का खून बहा रही है।
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