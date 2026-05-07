बंगाल में भड़की हिंसा: क्या टारगेट पर थे सुवेंदु अधिकारी ? PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे की खौफनाक इनसाइड स्टोरी!

पश्चिम बंगाल में अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार और निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या के बाद सुवेंदु अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इस घटना को केवल एक हत्या नहीं, बल्कि बंगाल के लोकतंत्र पर 'सीधा हमला' करार दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के गुंडे उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसी कायरतापूर्ण हरकतों के आगे झुकने वाले नहीं हैं।

कोलकाता के मध्यमग्राम में हुई इस वारदात के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सुवेंदु अधिकारी बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "चंद्रनाथ मेरा पीए नहीं, मेरा भाई था। उसे इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह मेरे साथ मजबूती से खड़ा था। बंगाल में पुलिस केवल टीएमसी के कैडर के रूप में काम कर रही है।" अधिकारी ने आरोप लगाया कि चुनाव परिणामों से बौखलाई सत्ताधारी पार्टी अब चुन-चुनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके करीबियों का खून बहा रही है।