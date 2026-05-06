तमिलनाडुः कांग्रेस पर भड़की DMK, टीआर बालू बोले-5 विधायकों का पाला बदलना खुला विश्वासघात

बालू ने कांग्रेस की तुलना भारतीय जनता पार्टी से करते हुए आरोप लगाया कि दोनों ही दल सत्ता पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जब कांग्रेस खुद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में हिचकिचा रही थी, तब डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने चेन्नई में उनका नाम प्रस्तावित किया था। उन्होंने यह भी कहा कि डीएमके-नेतृत्व वाले गठबंधन ने बड़ी चुनावी सफलताएं हासिल कीं और संसद में सबसे अधिक सांसद भेजे।