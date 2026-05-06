6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘सत्ता की भूखी हैं दीदी’: BJP का बड़ा हमला, कहा- ममता ने बंगाल को कर दिया कंगाल

Ravi Shankar Prasad Statement: भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने कहा कि ममता दीदी सत्ता की भूखी हैं। जितना सोचता हूं, उतना दुख होता है। पिछले 15 सालों में उन्होंने बंगाल को दिवालिया कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

May 06, 2026

Mamata Banerjee

ममता बनर्जी (Photo-IANS)

Nisith Pramanik on Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने ममता पर सत्ता की लिप्सा, लोकतंत्र का अपमान और बंगाल को दिवालिया करने का आरोप लगाया।

निशिथ प्रमाणिक बोले- ममता दीदी सत्ता की भूखी हैं

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने कहा कि ममता दीदी सत्ता की भूखी हैं। जितना सोचता हूं, उतना दुख होता है। पिछले 15 सालों में उन्होंने बंगाल को दिवालिया कर दिया। लोग कह रहे हैं- ‘दीदी यहां से चली जाओ’, लेकिन वे जाने को तैयार नहीं हैं। प्रमाणिक ने कहा कि जनता ममता से इस्तीफा चाहती है, लेकिन वे जनादेश स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

रविशंकर प्रसाद का चेतावनी भरा हमला

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में कहा कि ममता बनर्जी हार गई हैं और उन्हें विनम्रता से हार स्वीकार करनी चाहिए। अब वे इस्तीफा नहीं देने की बात कर रही हैं। इसका क्या मतलब है? आप देश के लोकतंत्र को कितना कमजोर करना चाहती हैं? राष्ट्र आपको कभी माफ नहीं करेगा।
प्रसाद ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 8 मई को समाप्त हो रहा है, जिसे एक दिन के लिए भी बढ़ाया नहीं जा सकता।

अन्य भाजपा नेताओं की तीखी टिप्पणियां

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चूघ ने ममता पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग और ईवीएम उन्हें जिताते हैं तो ठीक, लेकिन हारने पर गलत? यह अहंकार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता ने संविधान का कभी सम्मान नहीं किया। संभित पात्रा ने इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व बताया।

चुनाव परिणाम और संवैधानिक गतिरोध

2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। यह भाजपा के लिए राज्य में पहली सरकार बनाने का मौका है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग और भाजपा पर लोकतंत्र लूटने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हमने चुनाव नहीं हारा। आधिकारिक रूप से हार सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम जीते हैं।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस में अब भी मौजूद हैं मेरे धुरंधर, वहीं से मिल रही है हर खबर: हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा खुलासा
राष्ट्रीय
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma statement controversy leading to Bangladesh protest and diplomatic objection to Indian High Commissioner in Dhaka.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Published on:

06 May 2026 10:02 pm

Hindi News / National News / ‘सत्ता की भूखी हैं दीदी’: BJP का बड़ा हमला, कहा- ममता ने बंगाल को कर दिया कंगाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तमिलनाडुः कांग्रेस पर भड़की DMK, टीआर बालू बोले-5 विधायकों का पाला बदलना खुला विश्वासघात

Treasurer of the Dravida Munnetra Kazhagam TR Baalu
राष्ट्रीय

TVK प्रमुख थलापति विजय के खिलाफ FIR की मांग, आयकर मामले में मद्रास हाई कोर्ट में याचिका

Thalapathy Vijay Tamilnadu CM Prediction
राष्ट्रीय

कांग्रेस में अब भी मौजूद हैं मेरे धुरंधर, वहीं से मिल रही है हर खबर: हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा खुलासा

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma statement controversy leading to Bangladesh protest and diplomatic objection to Indian High Commissioner in Dhaka.
राष्ट्रीय

US Troops Return: अमेरिका के जाते ही यूरोप के सामने आया सबसे खौफनाक सच!

BJP MP Sambit Patra
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में विधानसभा भंग: थलापति विजय का बड़ा दांव, क्या बन पाएंगे मुख्यमंत्री!

तमिलनाडु में विधानसभा भंग
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.