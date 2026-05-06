‘सत्ता की भूखी हैं दीदी’: BJP का बड़ा हमला, कहा- ममता ने बंगाल को कर दिया कंगाल

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में कहा कि ममता बनर्जी हार गई हैं और उन्हें विनम्रता से हार स्वीकार करनी चाहिए। अब वे इस्तीफा नहीं देने की बात कर रही हैं। इसका क्या मतलब है? आप देश के लोकतंत्र को कितना कमजोर करना चाहती हैं? राष्ट्र आपको कभी माफ नहीं करेगा।

प्रसाद ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 8 मई को समाप्त हो रहा है, जिसे एक दिन के लिए भी बढ़ाया नहीं जा सकता।