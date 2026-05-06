6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हुमायूं कबीर के नेतृत्व वाली AJUP की कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका, चुनाव बाद मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच की मांग

West Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए हुमायूं कबीर की पार्टी AJUP ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

May 06, 2026

Humayun Kabir

हुमायूं कबीर। ( फोटो: ANI)

West Bengal: पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर के नेतृत्व वाली आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) ने विधानसभा चुनावों के बाद मुर्शिदाबाद जिले में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में मुर्शिदाबाद में हिंसा की NIA जांच की मांग की गई है।

आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले दिसंबर में उन्हें निलंबित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले आम जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया था।

नवादा और रेजीनगर सीट से जीते हुमायूं कबीर

आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले में नौदा और रेजीनगर दोनों सीटों पर जीत हासिल की। रेजीनगर सीट पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बापन घोष को 58,876 मतों के बड़े अंतर से हराया, जबकि नौदा सीट पर भी कबीर ने बीजेपी के राणा मंडल को 27,943 वोटों के अंतर से हराया। रेजीनगर सीट पर हुमायूं कबीर को 1,23,536 मत मिले, वहीं बीजेपी को 64,660 जबकि TMC को 41,718 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। हुमायूं कबीर ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी भाजपा के राणा मंडल को 27,943 वोटों से हराकर नौदा सीट पर जीत दर्ज की।

हर गुंडे को जवाबदेह ठहराया जाएगा

नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विजयी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव बाद होने वाली हिंसा को लेकर कहा, 'मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं; TMC के सभी गुंडों से कानून के दायरे में रहकर निपटा जाएगा। BJP सरकार के तहत TMC के हर गुंडे को उनके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

राजनीतिक हिंसा करने की जरूरत नहीं है। एकदम शांति बनाए रखे। जो गुंडा, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी है आने वाले दिन भाजपा सरकार इस पर काम करेगी...संदेशखाली का जब खुलासा हुआ तब शाहजहां ने अपने ऑफिस में बेटी-बहनों को बुलाकर उन पर अत्याचार किया। संदेशखाली की पीड़ितों ने ये आरोप लगाया था इसलिए मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को मैं अपील कर रहा हूं कि कोई भी ऐसी घटना नहीं होना चाहिए....'

ये भी पढ़ें

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और जगह तय, समिक भट्टाचार्य ने दी जानकारी
राष्ट्रीय
Samik Bhattacharya

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 May 2026 07:20 pm

Published on:

06 May 2026 06:53 pm

Hindi News / National News / हुमायूं कबीर के नेतृत्व वाली AJUP की कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका, चुनाव बाद मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच की मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

BJP सांसद लाकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की, कहा- हिंसा बर्दाश्त नहीं

राष्ट्रीय

बिहार में दौड़ेगी ई-बसें और AI से सुधरेगा गवर्नेंस, कैबिनेट मीटिंग में 20 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

Samrat Choudhary CM BIHAR
राष्ट्रीय

Leopard killed man: तेंदुए ने बुजुर्ग को मार डाला, आंगन में सोते समय ले गया था दबोचकर, इधर हाथी के हमले में महिला की मौत

Leopard killed man
कोरीया

मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे मुझे बर्खास्त कर दें: ममता बनर्जी

West Bengal CM Mamata Banerjee reacts after polls, alleges misuse of central forces and dismisses exit polls.
राष्ट्रीय

कल शपथ नहीं लेंगे TVK प्रमुख विजय! आधिकारिक आंकड़ों की कमी बनी बड़ी बाधा

tvk chief vijay
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.