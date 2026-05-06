हुमायूं कबीर के नेतृत्व वाली AJUP की कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका, चुनाव बाद मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच की मांग

आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले में नौदा और रेजीनगर दोनों सीटों पर जीत हासिल की। रेजीनगर सीट पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बापन घोष को 58,876 मतों के बड़े अंतर से हराया, जबकि नौदा सीट पर भी कबीर ने बीजेपी के राणा मंडल को 27,943 वोटों के अंतर से हराया। रेजीनगर सीट पर हुमायूं कबीर को 1,23,536 मत मिले, वहीं बीजेपी को 64,660 जबकि TMC को 41,718 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। हुमायूं कबीर ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी भाजपा के राणा मंडल को 27,943 वोटों से हराकर नौदा सीट पर जीत दर्ज की।