कल शपथ नहीं लेंगे TVK प्रमुख विजय! आधिकारिक आंकड़ों की कमी बनी बड़ी बाधा

tvk chief vijay
Vijay TVK Oath Ceremony Update: तमिलगा वेट्ट्री कजगम (टीवीके) के प्रमुख विजय ने बुधवार को लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की और विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब खबर आ रही है कि थलापति विजय गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, टीवीके के प्रमुख विजय के कल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना कम है, क्योंकि अभिनेता से राजनेता बने विजय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि टीवीके के पास फिलहाल आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं और राज्यपाल अभी तक इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हैं। टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतीं और बहुमत के लिए उसे दस सीटें कम पड़ रही हैं। विजय द्वारा विधानसभा चुनाव में जीती गई दो सीटों में से एक से इस्तीफा देने के बाद, विधानसभा में टीवीके की प्रभावी संख्या 107 हो जाएगी।
तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में शानदार शुरुआत करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली टीवीके को पांच कांग्रेस विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। कांग्रेस ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उसने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। विजय ने बुधवार को सरकार गठन के प्रयासों के तहत लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की।
विजय ने खुद तिरुचिरापल्ली पूर्व और पेरम्बूर, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की और यह साबित कर दिया कि उनका करिश्मा केवल सिनेमा तक ही सीमित नहीं है। मंगलवार सुबह तमिलनाडु के राज्यपाल ने बताया कि वह टीवीके प्रमुख विजय से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें टीवीके की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला एक औपचारिक पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने पार्टी प्रमुख के साथ बैठक निर्धारित की है।
इससे पहले दिन में, तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगई और पार्टी के राज्य प्रभारी गिरीश चोडंकर ने चेन्नई में टीवीके मुख्यालय में विजय से मुलाकात की और राज्य में अगली सरकार बनाने में नवोदित पार्टी को अपना समर्थन देने की पुष्टि की।
कांग्रेस नेता क्रिस्टोफर तिलक ने कहा कि टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए उसे 10 से 12 और सीटों की जरूरत है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष ताकतों के एकजुट होने को लेकर बेहद गंभीर है। इन परिस्थितियों में भाजपा भ्रम पैदा करने और किसी तरह स्थिति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर सकती है। यह पैटर्न हमने पिछले चुनावों में पूरे देश में देखा है। टीवीके ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक औपचारिक पत्र लिखकर पहले ही हमसे समर्थन का अनुरोध किया है। उस अनुरोध के आधार पर कल मीटिंग में विस्तृत चर्चा की। आज यह निर्णय लिया गया कि हम उनका समर्थन करेंगे ताकि इस चुनाव में टीवीके को मिले धर्मनिरपेक्ष वोटों को हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा नुकसान न पहुंचाया जा सके।
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