कल शपथ नहीं लेंगे TVK प्रमुख विजय! आधिकारिक आंकड़ों की कमी बनी बड़ी बाधा

कांग्रेस नेता क्रिस्टोफर तिलक ने कहा कि टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए उसे 10 से 12 और सीटों की जरूरत है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष ताकतों के एकजुट होने को लेकर बेहद गंभीर है। इन परिस्थितियों में भाजपा भ्रम पैदा करने और किसी तरह स्थिति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर सकती है। यह पैटर्न हमने पिछले चुनावों में पूरे देश में देखा है। टीवीके ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक औपचारिक पत्र लिखकर पहले ही हमसे समर्थन का अनुरोध किया है। उस अनुरोध के आधार पर कल मीटिंग में विस्तृत चर्चा की। आज यह निर्णय लिया गया कि हम उनका समर्थन करेंगे ताकि इस चुनाव में टीवीके को मिले धर्मनिरपेक्ष वोटों को हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा नुकसान न पहुंचाया जा सके।