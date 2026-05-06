Leopard killed man: तेंदुए ने बुजुर्ग को मार डाला, आंगन में सोते समय ले गया था दबोचकर, इधर हाथी के हमले में महिला की मौत

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ वनमंडल के कुंवारपुर परिक्षेत्र के ग्राम डोंगरीटोला-प (चांटी) में अपने घर के आंगन में सोए बुजुर्ग को मंगलवार की रात करीब 10 बजे को तेंदुआ (Leopard killed man) उठाकर ले गया। तेंदुए ने बुजुर्ग को मार डाला था। बुधवार की सुबह घर से करीब 100 मीटर दूर जंगल में बुजुर्ग का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। घटना के बाद से ग्रामीण भयभीत हो गए हैं। वहीं कोरिया वनमंडल अंतर्गत हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई। तेंदुए और हाथी द्वारा बुजुर्ग व महिला को मार दिए जाने से क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।