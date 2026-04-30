Wife murder: आधी रात सो रहे जीजा के पास पहुंचा साला, बोला- मैंने अपनी पत्नी का गर्दन काट दिया है, जब कमरे में पहुंचा तो…

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के केल्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक (Wife murder) अपने जीजा की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने पत्नी के साथ गया था। 29 अप्रैल की रात वह पत्नी के साथ सो रहा था। इसी बीच उसने पत्नी की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी। फिर आंगन में सो रहे जीजा को जाकर बोला कि मैंने अपनी पत्नी का गर्दन काट दिया है। इससे वहां हडक़ंप मच गया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की दिमागी हालत पखवाड़ेभर से खराब चल रही थी।