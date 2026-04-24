24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

CG Suspended News: 3 लाख के गबन में पंचायत सचिव निलंबित, DSP के दुरुपयोग का लगा आरोप

CG Suspended News: कोरिया जिले के केशगवां ग्राम पंचायत में 3 लाख रुपये के कथित गबन और फर्जी आहरण के मामले में पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Shradha Jaiswal

Apr 24, 2026

CG Suspended News: 3 लाख के गबन में पंचायत सचिव निलंबित, DSP के दुरुपयोग का लगा आरोप(photo-patrika)

CG Suspended News: 3 लाख के गबन में पंचायत सचिव निलंबित, DSP के दुरुपयोग का लगा आरोप(photo-patrika)

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में जिला पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत केशगवां में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 15वें वित्त आयोग की करीब 3 लाख रुपये की राशि के कथित फर्जी आहरण और गबन के आरोपों के बाद पंचायत सचिव श्यामलाल सूर्यवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

CG Suspended News: जांच समिति की रिपोर्ट में खुलासा

कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच समिति ने मामले की विस्तृत जांच की। जांच के दौरान संबंधित सचिव न तो उपस्थित हुए और न ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिससे उनके खिलाफ संदेह और गहरा गया। समिति की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं।

डिजिटल हस्ताक्षर के दुरुपयोग के संकेत

जांच में यह भी सामने आया कि ‘ई-ग्राम स्वराज’ पोर्टल पर सरपंच के यूजर प्रोफाइल में सचिव का मोबाइल नंबर दर्ज था। इससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिला कि सरपंच के डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) का दुरुपयोग कर राशि निकाली गई। यह कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

नियमों के उल्लंघन पर निलंबन

प्रकरण में छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 और ग्राम पंचायत नियम 1999 के उल्लंघन की पुष्टि होने पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत सचिव को निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

निलंबन अवधि में तय किया गया मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान श्यामलाल सूर्यवंशी का मुख्यालय जनपद पंचायत सोनहत निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

जांच अधिकारी नियुक्त, विभागीय जांच शुरू

मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उपसंचालक (पंचायत), जिला कोरिया को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि जनपद पंचायत सोनहत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाया गया है। विभागीय जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

पंचायत कार्य प्रभावित न हो, वैकल्पिक व्यवस्था

निलंबन के बाद पंचायत कार्यों में व्यवधान न आए, इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। ग्राम पंचायत केशगवां का अतिरिक्त प्रभार शिवनारायण साहू को तथा बसवाही का प्रभार रामप्रकाश साहू को अस्थायी रूप से सौंपा गया है।

पारदर्शिता के साथ होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की जांच पारदर्शिता के साथ की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्रवाई को पंचायत स्तर पर जवाबदेही तय करने के रूप में देखा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 09:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / CG Suspended News: 3 लाख के गबन में पंचायत सचिव निलंबित, DSP के दुरुपयोग का लगा आरोप

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Huge road accident: सडक़ हादसे में 3 युवकों की मौत, 10 घायल, बारातियों से भरी स्कॉर्पियो पलटी तो 2 कारों में हुई भिड़ंत

Huge road accident
कोरीया

Road Accident: कोरिया में भीषण सड़क हादसा, दो अर्टिगा की टक्कर से एक की मौत, 6 घायल

दो कारों में आमने-सामने टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरीया

CG Accident: छत्तीसगढ़ में रफ़्तार का कहर, शादी में शामिल होने गए 3 लोगों की दर्दनाक मौत

युवक को बाइक ने मारी टक्कर (photo source- Patrika)
कोरीया

Road accident: तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, पूर्व विधायक बोले- कंपनी पर दर्ज करो एफआईआर

Road accident
कोरीया

Bear killed Baba: गुफा में घुसकर भालू ने साधु बाबा को मार डाला, 17 साल से घने जंगल में रहकर कर रहे थे तप

Bear killed baba
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.