CG Accident: छत्तीसगढ़ में रफ़्तार का कहर, शादी में शामिल होने गए 3 लोगों की दर्दनाक मौत

शादी में शामिल होने गए दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह कार से बैकुंठपुर में शादी में शामिल होने गए थे। यहां लौटने के दौरान उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। कार बीच सड़क में पलट गई। हादसे में चिरमिरी के डोमनहिल निवासी युवकों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, घटना बैकुंठपुर के चेर ग्राम में हुई है। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय आर्यन सोनवानी और 23 वर्षीय कुलदीप सिंह की मौत हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है।