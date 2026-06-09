Fertilizer scam in Koria: सोसायटी मैनेजर की एक और करतूत, 115 किसानों को कागजों में बांट दिया खाद, जबकि गोदाम था सील

बैकुंठपुर. आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जिल्दा के 4 खाद गोदाम (Huge fertilizer scam) को प्रशासन ने सील कर दिया था। इसके बाद भी सोसायटी मैनेजर ने चोरी-छिपे घर-घर जाकर 115 से ज्यादा किसानों को कागजों में खाद वितरण कर दिया है। अब किसानों ने मामले की शिकायत कर खाद दिलाने या खाद का पैसा सोसायटी मैनेजर से वसूली करने की गुहार लगाई है। ग्राम पंचायत बचरा में 12 मई को आयोजित सुशासन शिविर में जिल्दा समिति में खाद घोटाले की शिकायत दर्ज कराई गई थी।