Huge road accident: सडक़ हादसे में 3 युवकों की मौत, 10 घायल, बारातियों से भरी स्कॉर्पियो पलटी तो 2 कारों में हुई भिड़ंत

बैकुंठपुर. कोरिया में बाराती गाड़ी सहित 2 अलग-अलग सडक़ हादसे (Huge road accident) में 3 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 10 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली घटना में बारातियों से भरी एक स्कॉर्पियो लौटने के दौरान ग्राम चेर के पास पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जबकि 4 घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना में जीपीएम सीएमएचओ की बोर्ड लगी कार की भिड़ंत दूसरी कार से हो गई। इसमें 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए।