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Road Accident: कोरिया में भीषण सड़क हादसा, दो अर्टिगा की टक्कर से एक की मौत, 6 घायल

Road Accident: एनएच-43 पर जमगहना मोड़ के पास दो अर्टिगा कारों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

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कोरीया

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Khyati Parihar

Apr 20, 2026

दो कारों में आमने-सामने टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

दो कारों में आमने-सामने टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे लोगों की जान ले रहे हैं। इसी क्रम में कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एक और दर्दनाक सड़क दुर्घटना सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है।

जानकारी के अनुसार, एनएच-43 पर जमगहना मोड़ के पास दो अर्टिगा कारों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

Road Accident: मौके पर पहुंची पुलिस

बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में से एक अर्टिगा पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के CMHO का बोर्ड भी लगा हुआ था। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है।

परिजनों में छाया मातम

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। एक ही दिन में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत से सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Updated on:

20 Apr 2026 06:08 pm

Published on:

20 Apr 2026 05:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Road Accident: कोरिया में भीषण सड़क हादसा, दो अर्टिगा की टक्कर से एक की मौत, 6 घायल

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