Complaint to Collector: 7 सरपंच बोले- कलेक्टर साहब, समिति अध्यक्ष ने भतीजे को ऑपरेटर तो सखी भाई के बेटे को बना दिया सहायक

बचरापोड़ी। एमसीबी जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जिल्दा में गैर आदिवासी व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करने और उसकी मनमानी के खिलाफ सरपंच (Complaint to Collector) विरोध में उतर गए हैं। 7 सरपंचों ने संयुक्त हस्ताक्षर कर कलेक्टर को पत्र सौंपकर समिति जिल्दा अध्यक्ष भईयालाल साहू को हटाने मांग रखी है। उन्होंने बताया कि समिति अध्यक्ष द्वारा अपने भतीजे को समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा सखी भाई के पुत्र को सहायक नियुक्त कर दिया गया है। जबकि यह नियम विरुद्ध है।