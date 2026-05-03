Action in Jhumka cruise: झुमका क्रूज में शराबखोरी पर बड़ा एक्शन, बंद कराया संचालन, टेंडर निरस्त करने का अल्टीमेटम

बैकुंठपुर। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित झुमका जलाशय के हाउस बोट (क्रूज) (Action in Jhumka cruise) में शराबखोरी का मामला सामने आया था। इस मामले में प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। क्रूज में शराबखोरी और 2 माह का किराया नहीं देने पर झुमका वाटर टूरिज्म सोसायटी ने संचालक (ठेकेदार) को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही हाउस बोट का संचालन पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही टेंडर निरस्त करने अल्टीमेटम दिया गया है। बता दें कि जबलपुर के बरगी डेम में हुए क्रूज हादसे के बाद यहां के कू्रज के डस्टबिन में बीयर और व्हीस्की की बोतलें मिली थीं।