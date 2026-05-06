BJP सांसद लाकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की, कहा- हिंसा बर्दाश्त नहीं

Resignation Demand Mamata: पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद सियासी माहौल गरम हो गया है। ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने साफ कहा है कि वह इस्तीफा नहीं देंगी और खुद को हार मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि आधिकारिक तौर पर भले नतीजे उनके खिलाफ हों, लेकिन नैतिक रूप से उनकी पार्टी ही जीती है। वहीं BJP की नेता लाकेट चटर्जी ने जनादेश का हवाला देते हुए ममता से पद छोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपना फैसला दे दिया है और उसे स्वीकार करना चाहिए। इस बयानबाजी के बाद राज्य की राजनीति में टकराव और तेज हो गया है।