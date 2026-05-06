हार पर CPIM का मंथन: वृंदा करात बोलीं- TMC के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी का फायदा BJP ने उठाया

चुनाव के बाद हालात को पूरी तरह नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कोलकाता में अलग-अलग इलाकों से अब तक करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि ये सभी लोग माहौल बिगाड़ने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने स्पष्ट कहा है कि बिना अनुमति कोई भी जुलूस या भीड़ इकट्ठा करना पूरी तरह गैरकानूनी होगा।