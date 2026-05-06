‘ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना बिल्कुल सही’, संजय राउत ने पूर्व CJI चंद्रचूड़ के फैसले का दिया हवाला

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा है कि उनका इस्तीफा न देने का फैसला पूरी तरह न्यायसंगत है। राउत ने कहा कि ममता बनर्जी की यह भूमिका उनके आंदोलन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन उनके साथ मजबूती से खड़ा है। यह ममता बनर्जी की हार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हार है।