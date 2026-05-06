पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और जगह तय, समिक भट्टाचार्य ने दी जानकारी

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को हराकर भाजपा पहली बार सत्ता में आई है। भाजपा ने दस वर्षों में 3 से 207 सीटों का सफर तय किया है। इस चुनाव में जहां भाजपा की 130 सीटें बढ़ीं, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 135 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे अधिक चर्चा भवानीपुर सीट रहीं, जहां भाजपा के सुवेंदु अधिकारी और TMC की तरफ से ममता बनर्जी आमने-सामने थी। सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15105 मतों से हराया। भाजपा के सुवेंदु अधिकारी को जहां 73,917 वोट मिले, वहीं ममता बनर्जी को 58 हजार 812 मत मिले।