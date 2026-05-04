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पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बीच शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा-‘ECI को ईमानदारी और पेशेवर रवैया बनाए रखना चाहिए’

Shashi Tharoor on Statement on ECI: शशि थरूर ने चुनाव नतीजों के बीच चुनाव आयोग की ईमानदारी पर भरोसा जताते हुए 'जूलियस सीजर' का हवाला दिया। साथ ही पश्चिम बंगाल और TMC की भूमिका पर INDIA गठबंधन को लेकर अहम बयान दिया।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

May 04, 2026

Congress MP Shashi Tharoor speaking to media during election results day, referencing Shakespeare’s Julius Caesar and commenting on the integrity of the Election Commission while discussing political alliances and election outcomes in India.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर। (Photo - ANI)

Shashi Tharoor on ECI, Gyanesh kumar and TMC: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बीच सोमवार को विलियम शेक्सपियर के सबसे मशहूर नाटकों में से एक 'जूलियस सीजर' से एक ऐतिहासिक संदर्भ लेते हुए कहा कि सीजर की पत्नी के व्यवहार पर कोई भी शक नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग (ECI) भी अपनी ईमानदारी और पेशेवर रवैया बनाए रखे।

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का मुद्दा सुलझा नहीं है

ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का मुद्दा अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है और आगे विचार-विमर्श के लिए इसे उच्च स्तर पर भेज दिया गया है।

उन्होंने कहा, 'महाभियोग का मुद्दा पूरी तरह से सुलझा नहीं है, क्योंकि, हालांकि पीठासीन अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया है, मेरा मानना ​​है कि इसे आगे विचार-विमर्श के लिए उच्च स्तर पर भेज दिया गया है। सीज़र की पत्नी वाली पुरानी कहावत यहां भी लागू होती है। सीज़र की पत्नी के व्यवहार पर कोई भी शक नहीं कर सकता, और यही बात चुनाव आयोग पर भी लागू होती है, क्योंकि हर चुनाव में हम सभी अपने लोकतंत्र के भविष्य और आत्म-सम्मान को चुनाव आयोग के हाथों में सौंपते हैं। उनका पेशेवर रवैया और ईमानदारी बेहद जरूरी है।

राष्ट्रीय स्तर पर TMC की भूमिका अहम

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह देखना अभी बाकी है कि क्या तृणमूल कांग्रेस गठबंधन के भीतर ही फिर से एकजुट होगी या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर TMC की भूमिका बहुत अहम है।

उन्होंने कहा, 'बंगाल में, जहां TMC को अब हार का सामना करना पड़ा है, यह देखना बाकी है कि क्या वे गठबंधन के भीतर ही फिर से एकजुट होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। लोकसभा में उनकी मौजूदगी बहुत मजबूत है, और एक मजबूती से संगठित गठबंधन में उनके सांसद बहुत बड़ी ताकत साबित होंगे। हमने यह तब देखा था जब सरकार ने महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन विधेयक पेश किया था और विपक्ष ने उसका विरोध किया था। राष्ट्रीय स्तर पर TMC की भूमिका अभी भी बहुत अहम है। हम सभी के सहयोग से, हम एक ज्यादा मजबूत 'INDIA' गठबंधन बना सकते हैं।'

ये टिप्पणियां तब आईं जब चार राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती चल रही है।

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Published on:

04 May 2026 09:48 pm

Hindi News / National News / पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बीच शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा-‘ECI को ईमानदारी और पेशेवर रवैया बनाए रखना चाहिए’

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