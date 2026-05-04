पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बीच शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा-‘ECI को ईमानदारी और पेशेवर रवैया बनाए रखना चाहिए’

उन्होंने कहा, 'बंगाल में, जहां TMC को अब हार का सामना करना पड़ा है, यह देखना बाकी है कि क्या वे गठबंधन के भीतर ही फिर से एकजुट होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। लोकसभा में उनकी मौजूदगी बहुत मजबूत है, और एक मजबूती से संगठित गठबंधन में उनके सांसद बहुत बड़ी ताकत साबित होंगे। हमने यह तब देखा था जब सरकार ने महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन विधेयक पेश किया था और विपक्ष ने उसका विरोध किया था। राष्ट्रीय स्तर पर TMC की भूमिका अभी भी बहुत अहम है। हम सभी के सहयोग से, हम एक ज्यादा मजबूत 'INDIA' गठबंधन बना सकते हैं।'