PM मोदी ने केरल चुनावों में जीत के लिए कांग्रेस गठबंधन को दी बधाई, कहा-विकास कार्य में हमेशा रहेगा सहयोग

Kerala Election Result 2026: देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने राजनीतिक तस्वीर को एक बार फिर बदल दिया है। जहां केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सत्ता में लौट आया है, वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) ने केरल में UDF की जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा राज्य के लोगों की विकास से जुड़ी उम्मीदों के साथ खड़ी रहेगी। पीएम मोदी ने केरल में BJP को वोट देने वालों का भी धन्यवाद किया और भरोसा दिलाया कि पार्टी राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी।