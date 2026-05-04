PM मोदी ने केरल चुनावों में जीत के लिए कांग्रेस गठबंधन को दी बधाई, कहा-विकास कार्य में हमेशा रहेगा सहयोग

PM Modi
Kerala Election Result 2026: देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने राजनीतिक तस्वीर को एक बार फिर बदल दिया है। जहां केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सत्ता में लौट आया है, वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) ने केरल में UDF की जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा राज्य के लोगों की विकास से जुड़ी उम्मीदों के साथ खड़ी रहेगी। पीएम मोदी ने केरल में BJP को वोट देने वालों का भी धन्यवाद किया और भरोसा दिलाया कि पार्टी राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी।
केरल में इस बार चुनाव काफी दिलचस्प रहा। करीब एक दशक बाद वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) को सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस ने अपने दम पर बहुमत के करीब पहुंचकर मजबूत प्रदर्शन किया। वहीं BJP ने भी तीन सीटें जीतकर अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल में BJP की जीत को लेकर पीएम मोदी ने इसे 'जनता की ताकत की जीत' बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की सालों की मेहनत का नतीजा है। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि नई सरकार हर वर्ग के लोगों को अवसर और सम्मान देने का काम करेगी।
चुनाव नतीजों के बाद पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन खास है और यह 'परफॉर्मेंस की राजनीति' पर लोगों के भरोसे को दिखाता है। उन्होंने इसे देश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक संकेत भी बताया। प्रधानमंत्री ने असम, पुडुचेरी और अन्य राज्यों के नतीजों पर भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में NDA को मिला समर्थन जनता के विश्वास को दर्शाता है। साथ ही, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व की भी सराहना की और कहा कि उनके मार्गदर्शन ने कार्यकर्ताओं को मजबूती दी।
इन चुनावों के नतीजों ने एक बात साफ कर दी है कि देश की राजनीति में अब मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। कहीं सत्ता बदली है, तो कहीं नई ताकत उभरकर सामने आई है। आने वाले समय में इन राज्यों की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग