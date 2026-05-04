TMC का एक और किला ढह गया, BJP ने CM ममता के उम्मीदवार को बुरी तरह हराया, हाथ से निकल गई सबसे खास सीट

रत्ना देबनाथ की इस जीत को सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि आरजी कर मामले में सरकार के खिलाफ गुस्से का प्रतीक माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उनकी जीत महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के मुद्दे पर भाजपा को बड़ा संदेश दे रही है।