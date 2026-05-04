Kerala Election Results: केरल में फातिमा तहलिया की बड़ी जीत, IUML की पहली महिला MLA बनीं

IUML first woman MLA: केरल की राजनीति में इस बार एक ऐसा नतीजा सामने आया, जिसने पुराने समीकरणों को बदल दिया। कोझिकोड जिले की पेराम्ब्रा सीट, जहां 1980 से लगातार सीपीआई-एम (CPI-M) का दबदबा रहा, वहीं से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की फातिमा तहलिया ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि पार्टी के इतिहास में पहली महिला विधायक बनकर एक नया अध्याय जोड़ दिया। फातिमा तहलिया ने एलडीएफ के संयोजक टी पी रामकृष्णन जैसे मजबूत नेता को हराया। यह जीत इसलिए और खास मानी जा रही है क्योंकि पेराम्ब्रा को वामपंथ का गढ़ माना जाता रहा है। यहां IUML की जीत की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन तहलिया ने पूरे चुनावी समीकरण को पलट दिया।