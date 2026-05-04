कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने TVK चीफ थलापति विजय को किया फोन, जानें क्या हुई बात?

Rahul Gandhi Phone call to thalapathy vijay: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अभिनेता से नेता बने थलापति विजय के नेतृत्व में TVK ने शानदार प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया है। राज्य की जनता ने जिस तरह उन पर भरोसा जताया है, उसने तमाम राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। अपने पहले ही चुनाव में TVK ने AIADMK और DMK की वंशवादी राजनीति को खुली चुनौती दी है। टीवीके के इस बंपर प्रदर्शन के बीच थलापति विजय को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी फोन कर उन्हें बधाई दी है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि TVK बहुमत के आंकड़े से दूर रहती है, तो वह कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना सकती है।