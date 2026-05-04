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हावड़ा में काउंटिंग के बाद बाद हिंसा: TMC कार्यालय में भारी तोड़फोड़, सड़क पर फेंके गए पार्टी के झंडे

West Bengal Election Result Clashes: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद राज्य के कई हिस्सों से हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। हावड़ा के डुमुरजला इलाके में TMC के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

May 04, 2026

Dumurjala Violence West Bengal

Dumurjala Violence West Bengal

TMC Office Vandalised Howrah: हावड़ा के दुमुरजाला इलाके में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यालय में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई, जिससे पश्चिम बंगाल में पहले से ही तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल और बढ़ गया। घटनास्थल पर टूटी हुई खिड़कियां, फटे हुए पोस्टर और बिखरा हुआ फर्नीचर दिखाई दे रहा है, साथ ही टीएमसी का झंडा सड़क पर पड़ा हुआ है।

टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प

राज्य में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थकों के बीच हुई हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद तोड़फोड़ की यह घटना सामने आई है, जो अंतिम चुनाव परिणामों से पहले बढ़ती राजनीतिक शत्रुता को उजागर करती है। आज सुबह कूच बिहार में भी तनाव भड़क उठा, जहां दिन्हाटा टाउन ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष बिशु धर पर मतगणना केंद्र के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कथित तौर पर हमला कर दिया।


बिशु धर ने मीडिया से बात करते हुए अपने दृढ़ रुख को बरकरार रखा और कहा कि हम तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे पता था कि वे मुझ पर हमला करेंगे, फिर भी मैं अंदर गया। यही भाजपा की संस्कृति है।

बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी

नवीनतम रुझानों से संकेत मिलता है कि भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने की राह पर है और उसने बहुमत के महत्वपूर्ण आंकड़े 148 सीटों को पार कर लिया है। फिलहाल, भाजपा ने 106 सीटें जीत ली हैं और 100 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है, जिससे राज्य की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। दूसरी ओर, ममता बनर्जी की टीएमसी ने 44 सीटें जीती हैं और 37 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है, जिससे उसकी कुल सीटों की संख्या 81 हो गई है।

टीएमसी को बड़ा झटका

यह बदलाव पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्रभुत्व से एक बड़ा विचलन दर्शाता है, जिसे भाजपा से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, खासकर विकास और मजबूत शासन के वादों पर केंद्रित सफल चुनाव प्रचार के बाद। भाजपा के बढ़ते प्रभाव के कारण दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ गया है और आक्रामक रणनीति अपनाई जा रही है।

दोनों चरणों में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग

हिंसा और राजनीतिक अशांति अभूतपूर्व मतदान के बीच हो रही है, जिसमें दूसरे चरण में 91.66% और कुल मिलाकर 92.47% मतदान हुआ है। यह उच्च स्तर की भागीदारी भाजपा के राजनीतिक वादों में जनता की गहरी रुचि और विश्वास को दर्शाती है, जिससे इस वर्ष के चुनावों में दांव और भी बढ़ गए हैं।

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West Bengal Elections 2026

Published on:

04 May 2026 09:40 pm

Hindi News / National News / हावड़ा में काउंटिंग के बाद बाद हिंसा: TMC कार्यालय में भारी तोड़फोड़, सड़क पर फेंके गए पार्टी के झंडे

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