हावड़ा में काउंटिंग के बाद बाद हिंसा: TMC कार्यालय में भारी तोड़फोड़, सड़क पर फेंके गए पार्टी के झंडे

नवीनतम रुझानों से संकेत मिलता है कि भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने की राह पर है और उसने बहुमत के महत्वपूर्ण आंकड़े 148 सीटों को पार कर लिया है। फिलहाल, भाजपा ने 106 सीटें जीत ली हैं और 100 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है, जिससे राज्य की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। दूसरी ओर, ममता बनर्जी की टीएमसी ने 44 सीटें जीती हैं और 37 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है, जिससे उसकी कुल सीटों की संख्या 81 हो गई है।