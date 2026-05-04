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Paravur Election Results: सतीशन की बड़ी जीत, 78 हजार वोटों से जीत दर्ज, लगातार छठी बार कांग्रेस की वापसी

परवूर विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस के वी.डी. सतीशन ने 78,658 वोटों से जीत दर्ज की। यह उनकी लगातार छठी जीत है, जिससे सीट पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा।

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भारत

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Ankit Sai

May 04, 2026

V.D. Satheesan

V.D. Satheesan (IANS Photo)

Kerala: Paravur Election Results: केरल की परवूर विधानसभा सीट पर 2026 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार वी.डी. सतीशन ने 78,658 वोट हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ई.टी. टैसन मास्टर को बड़े अंतर से हराया। इस सीट पर कुल 1,88,783 मतदाता हैं और इस बार 80.77 प्रतिशत मतदान हुआ। सतीशन की यह लगातार छठी जीत है, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत साबित होती है। इससे पहले 2021 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। चुनाव में कुल सात उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें अधिकांश को हार का सामना करना पड़ा।

सतीशन की बड़ी जीत

केरल की परवूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। पार्टी के उम्मीदवार वी.डी. सतीशन ने इस चुनाव में जीत हासिल करते हुए अपनी राजनीतिक ताकत एक बार फिर साबित की है। वी.डी. सतीशन ने इस चुनाव में 78,658 वोट प्राप्त किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ई.टी. टैसन मास्टर को हराया। यह जीत उनके लिए खास इसलिए भी है क्योंकि यह उनकी लगातार छठी जीत है।

अन्य उम्मीदवारों का प्रदर्शन

इस सीट पर कुल सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इनमें सीपीआई, भाजपा, एसडीपीआई, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार शामिल रहे, लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा।

पार्टीउम्मीदवारस्थितिवोट
कांग्रेसवी.डी. सतीशनजीत78,658
भाकपाई.टी. टैसन मास्टरहार58,058
भाजपावलसाला प्रसन्नाकुमारहार20,377
एसडीपीआईवी.एम. फैसलहार828
बसपापी.के. राजेशहार328
निर्दलीयके.बी. सतीशनहार200
निर्दलीयजी. गोकुलदेवहार171
नोटालागू नहीं-935

मतदान और मतदाता संख्या

इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल लगभग 1,88,783 मतदाता हैं। 2026 के चुनाव में 80.77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो 2021 के 77.15 प्रतिशत से अधिक है।

2021 के चुनाव का परिणाम

पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में भी वी.डी. सतीशन ने जीत हासिल की थी। उस समय उन्होंने सीपीआई के एम.टी. निक्सन को 21,301 वोटों के अंतर से हराया था। परवूर विधानसभा सीट का गठन 1957 में हुआ था। यह एर्नाकुलम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस क्षेत्र में नॉर्थ परवूर नगरपालिका और आसपास की कई पंचायतें शामिल हैं।

एग्जिट पोल के संकेत

केरल भी इस बार एक अहम मुकाबला रहा, जहां ज्यादातर आकलनों में सत्ता समीकरण बदलने के संकेत मिले। एग्जिट पोल में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ को झटका और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की वापसी बताई गई। 140 सीटों वाली विधानसभा में यूडीएफ को करीब 72 और एलडीएफ को लगभग 63 सीटें मिलने का अनुमान था, जिससे मुकाबला बेहद करीबी दिखा। अलग-अलग एजेंसियों के अनुमान भी अलग रहे। Axis My India ने यूडीएफ को साफ बढ़त दी, जबकि PMARQ ने एलडीएफ की सरकार बनने का अनुमान जताया। मतगणना के दिन यूडीएफ उम्मीद से ज्यादा मजबूत दिखा और एलडीएफ को पीछे छोड़ते हुए राज्य में बढ़त बना ली।

सतीशन को कब कितने वोट मिले?

सतीशन ने पहली बार 2001 में विधानसभा चुनाव जीता था, तब उन्हें 48,859 वोट मिले थे। इसके बाद उन्होंने लगातार 6 बार जीत दर्ज की। साल 2006 में 51,099 वोट, 2011 में 74,632 वोट, 2016 में 74,985 वोट, 2021 में 82,264 वोट और 2026 में 78,658 वोट मिले।

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Published on:

04 May 2026 09:39 pm

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