Paravur Election Results: सतीशन की बड़ी जीत, 78 हजार वोटों से जीत दर्ज, लगातार छठी बार कांग्रेस की वापसी

केरल भी इस बार एक अहम मुकाबला रहा, जहां ज्यादातर आकलनों में सत्ता समीकरण बदलने के संकेत मिले। एग्जिट पोल में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ को झटका और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की वापसी बताई गई। 140 सीटों वाली विधानसभा में यूडीएफ को करीब 72 और एलडीएफ को लगभग 63 सीटें मिलने का अनुमान था, जिससे मुकाबला बेहद करीबी दिखा। अलग-अलग एजेंसियों के अनुमान भी अलग रहे। Axis My India ने यूडीएफ को साफ बढ़त दी, जबकि PMARQ ने एलडीएफ की सरकार बनने का अनुमान जताया। मतगणना के दिन यूडीएफ उम्मीद से ज्यादा मजबूत दिखा और एलडीएफ को पीछे छोड़ते हुए राज्य में बढ़त बना ली।