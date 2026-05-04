दक्षिण भारत में भी खिलेगा ‘कमल’! चुनावी नतीजों से गदगद नितिन नबीन ने कर दी ये बड़ी भविष्यवाणी

नितिन नबीन का सबसे बड़ा फोकस दक्षिण भारत पर रहा। पुडुचेरी में गठबंधन की शानदार जीत और केरल में पार्टी के बढ़ते प्रभाव से गदगद होकर उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब दक्षिण भारत के हर कोने में 'कमल' खिलेगा। नबीन ने कहा, "आने वाले समय में, दक्षिण भारत भी भाजपा के कमल से खिल उठेगा।" दक्षिण में पार्टी के विस्तार को लेकर उनका यह बयान इस बात का संकेत है कि भाजपा अब उन क्षेत्रों में अपनी जड़ें मजबूत करने जा रही है, जहां पारंपरिक रूप से उसे कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।