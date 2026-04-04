Assam Elections 2026: ‘रोटी के लिए भटकना पड़ता था’, कांग्रेस पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष, बोले- अब चीन बॉर्डर तक दौड़ रही गाड़ियां

अपने भाषण में उन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है और नए उद्योग लगाने वालों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की योजना भी बनाई गई है।