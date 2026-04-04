कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग, ईरान युद्ध और गैस संकट पर वरिष्ठ नेताओं ने पलटी पार्टी की लाइन

राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की थी कि भारत को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की कड़ी निंदा करनी चाहिए। इसके विपरीत शशि थरूर ने सरकार के रुख को जिम्मेदार कूटनीति बताया। मनीष तिवारी ने भी एक टीवी चर्चा में कहा कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। आनंद शर्मा ने सरकार की कूटनीतिक रणनीति को परिपक्व और कुशल बताया और राष्ट्रीय एकता की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील समय में सभी दलों को एकजुट रहना चाहिए। सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी की, जिसमें विभिन्न नेताओं को स्थिति की जानकारी दी गई।