Kerala Election 2026: केरल में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 9 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई को राज्य में बनेगी NDA की सरकार

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार केरल में चुनावी माहौल पहले से अलग नजर आ रहा है। उनके अनुसार, राज्य में लोगों के बीच बदलाव को लेकर चर्चा है और यह रुझान चुनावी नतीजों में दिखाई देगा। हाल ही में ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ अभियान के दौरान केरल के 5,000 शक्ति केंद्रों से 1,25,000 से अधिक कार्यकर्ता जुड़े, जिसे उन्होंने बदलते माहौल का संकेत बताया है।