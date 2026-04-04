Kerala Election 2026: केरल में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 9 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई को राज्य में बनेगी NDA की सरकार

PM Modi Kerala Rally 2026
Kerala Election 2026, PM Modi Kerala Rally 2026: केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्ला में आयोजित एक जनसभा में हिस्सा लिया और राज्य की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के बाद 4 मई को एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार केरल में चुनावी माहौल पहले से अलग नजर आ रहा है। उनके अनुसार, राज्य में लोगों के बीच बदलाव को लेकर चर्चा है और यह रुझान चुनावी नतीजों में दिखाई देगा। हाल ही में ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ अभियान के दौरान केरल के 5,000 शक्ति केंद्रों से 1,25,000 से अधिक कार्यकर्ता जुड़े, जिसे उन्होंने बदलते माहौल का संकेत बताया है।
अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक शासन में रहने के बावजूद बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अपेक्षित काम नहीं हुआ है। सड़कों, पुलों और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर उन्होंने चिंता जताई और इसे एक बड़ी चुनौती बताया है।
जनसभा में मौजूद लोगों की संख्या का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समर्थन का संकेत है। उनके मुताबिक, जनता का रुझान इस बार बदलाव की ओर है और यह चुनाव परिणामों में दिखाई देगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में केरल को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता दी गई है। उनके अनुसार, पहले की तुलना में करीब पांच गुना अधिक फंडिंग दी गई है, जिससे राज्य में कई विकास परियोजनाओं को गति मिली है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाया है।
उन्होंने नॉर्थईस्ट भारत और गोवा का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां एनडीए की सरकार है, वहां विकास कार्यों में तेजी देखी गई है। उन्होंने बताया कि नॉर्थईस्ट में 7 राज्यों में एनडीए की सरकार है और वहां लंबे समय से लंबित काम पूरे किए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने सबरीमाला रेलवे परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना में राज्य सरकार की ओर से बाधाएं डाली गई हैं, जिससे इसकी प्रगति प्रभावित हुई है।
महिला सशक्तीकरण को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने लखपति दीदी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत 3 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं और 3 करोड़ और बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
चुनावी बयानबाजी के बीच अब नजर 9 अप्रैल को होने वाले मतदान पर है। इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि केरल की जनता किस दिशा में फैसला करती है और राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाती है।
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