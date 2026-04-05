स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बंदी: चीन झेल लेगा, पर कितना तैयार है भारत?

अमरीका-इजरायल और ईरान की लड़ाई जल्द खत्म होने के आसार नहीं लग रहे। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही जल्दी सामान्य होने की उम्मीद भी नहीं है। इसका खामियाजा तमाम देशों के साथ भारत को भी भुगतना पड़ रहा है। फिलीपींस में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। नेपाल में आधे सिलेंडर भरे जा रहे हैं। मुंबई के होटल बंद हो रहे हैं। भारत में गैस सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया है। सिलेंडर लेने के लिए लोग कतारों में जूझ रहे हैं। गैस पर निर्भर कई कारखाने आदि बंद हो गए हैं, या उनका उत्पादन कम हो गया है। इस वजह से मजदूरों का पलायन हो रहा है। रोज जरूरत की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कालाबाजारी के साथ-साथ इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत के पास तेल-गैस का पर्याप्त बफर स्टॉक नहीं है। भारत की तुलना में चीन की स्थिति काफी बेहतर है।